Als der Tornado in Paderborn die Autos zerstörte

Paderborn

Als beim Tornado am 20. Mai Glassplitter in sein Büro flogen, blieb Peter Kahlert unverletzt. Aber gleichzeitig musste er mit ansehen, wie sein Auto auf dem Parkplatz der Firma Mettenmeier zerstört wurde. Und für den körperbehinderten Mann war das eine Katastrophe. „Ich war am Boden zerstört und dachte, ich müsste jetzt ein Jahr lang Taxi fahren“, erinnert er sich.

Von Dietmar Kemper