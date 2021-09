Alternative zu Karnevalsschlagern

Lothar Pohlschmidt singt und spielt am 22. Februar in Paderborn

„Jeder wird zwei Stunden lang spielen, und wir machen auch etwas gemeinsam“, kündigt Pohlschmidt an. Er wird Stücke von Joe Cocker, Ray Charles, Neil Armstrong und Sting auf seine Weise interpretieren und vortragen.

Seit 55 Jahren auf der Bühne

Pohlschmidt ist inzwischen 71 und steht seit 55 Jahren auf der Bühne. Finanziell geht es ihm so gut, dass er nicht mehr auftreten müsste, aber das will er nach wie vor. „Ich kann nicht aufhören; wenn ich vier Wochen lang nicht mehr auf der Bühne gestanden habe, fehlt mir was“, gesteht er offen ein.

Mit Fly by Night leitete er eine erfolgreiche Showband, die im In- und Ausland gastiert hat und auf Bällen eine feste Größe war. Rainer Schallenberg war damals acht Jahre lang an seiner Seite. „Heute gibt es diese Bälle, auf denen getanzt wurde, gar nicht mehr“, hat Pohlschmidt festgestellt. Statt mit bis zu 13 anderen Musikern wie bei Fly by Night spielt Pohlschmidt heute lieber im kleinen Kreis. Meist sind Pianist Matthias Wegener und Gitarrist Henne Oberbossel dabei. Auch den Saxofonisten Roland Danyi schätzt er sehr. Am Schlagzeug sitzt Pohlschmidt selbst.

Sohn Thilo in seinen Fußstapfen

Obwohl er das Gitarrespielen gelernt hatte, schwenkte er zum Schlagzeug über: „Ich war immer schon ein rhythmischer Typ.“ Buddy Rich verehrt er als Vorbild. Vielleicht ist Lothar Pohlschmidt wiederum ein Vorbild für seinen Sohn Thilo, der sich mit seiner Band Goodbeats ebenfalls der Musik verschrieben hat und bis zu 120 Konzerte im Jahr gibt. Er müsse live spielen und der Bandleader sein, gab ihm Lothar Pohlschmidt mit auf seinen Weg. In Asien hatte Thilo schon als Zwölfjähriger seinen Vater begleitet und durfte sogar hinters Schlagzeug.

Lothar Pohlschmidt, der im jungen Alter in Herford im Vorprogramm von Jimi Hendrix und im reifen Alter in Duisburg mit seinem Idol Ray Charles aufgetreten war, spürt heute keinen Druck mehr. Beweisen will er niemandem mehr etwas.

20 bis 25 Konzerte absolviert er nach eigenen Angaben im Jahr, gerne auch in der Kulturwerkstatt: „Sie wird wirklich hervorragend geführt.“ Die moderne Musikwelt, in der die Elektronik immer mehr Einzug hält und Castingshows junge Leute für Einschaltquoten ausschlachten, gefällt Lothar Pohlschmidt nicht. Da würden Menschen nur vorgeführt: „Bohlen braucht nur Stichworte für seine Sprüche.“ Die Musik im Radio sei eintönig, reine Instrumentalstücke würden dort gar nicht mehr gespielt, und anspruchsvolle Bigband-Musik werde im Fernsehen, wenn überhaupt, nur nach Mitternacht gezeigt. Am 22. Februar haben Pohlschmidt und Schallenberg die Auswahl der Stücke selbst in der Hand. Die Karten gibt es im Ticketcenter am Marienplatz und an der Abendkasse.