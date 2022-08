Am 8. September heulen auch im Kreis Paderborn die Sirenen

Paderborn

Wenn Sirenen heulen, heißt das: Achtung! Gefahrensituation! Aber was genau bedeuten die einzelnen Signaltöne eigentlich? Um die Bürger mit den unterschiedlichen Signalen vertraut zu machen und auch dafür zu sensibilisieren, was im Gefahrenfall zu tun ist, wird am Donnerstag, 8. September, ein landesweiter Sirenenprobealarm ausgelöst.