Amerikanischer Traditionssport in Paderborner Schule

„Im Sportunterricht und bei Besuchen der Untouchables im Ahorn-Ballpark erhalten die Schülerinnen und Schüler praktische Einblicke in das Schlagballspiel“, teilt das Paderborner Gymnasium zu der neuen Kooperation mit. Das Gymnasium möchte mit den Baseballern der Untouchables Paderborn zusammenarbeiten. Schulleiterin Manuela Ziemer und Vereinsvertreter Björn Schonlau unterzeichneten nun einen entsprechenden Kooperationsvertrag, der eine ganze Reihe regelmäßiger Aktionen und Angebote vorsieht.

So werde es zukünftig in Klasse 6 ein im Schulcurriculum fest verankertes Unterrichtsvorhaben „Baseball“ geben, heißt es von der Schule weiter. In Kooperation mit der jeweiligen Sportlehrkraft werde dies ein Trainer der Untouchables anleiten.

Tiefere Einblicke in die Sportart könnten während der Ausbildung der Sporthelferinnen und Sporthelfer sowie in den Sport-Leistungskursen durch Besuche bei den Untouchables gewährt werden. Auch individuelle Schnuppertrainings bei den Untouchables seien möglich, erklärt Sportlehrer Florian Schumacher, der als Schnittstelle zwischen Verein und Schule die gemeinsamen Aktivitäten verantwortet.

Vertreter der Untouchables und des Gymnasiums werden zum Schulsportfest und am jährlichen Tag der offenen Tür über die Kooperation informieren, Werbung für den Verein und entsprechende sportliche Angebote machen. In regelmäßigen Abständen sollen außerdem Besuche für interessierte Schülerinnen und Schülern bei Heimspielen der Untouchables möglich gemacht werden.