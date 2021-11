An der  neuen ZOH geht‘s voran

Die neue Zentrale Omnibushaltestelle (ZOH) an der Westernmauer nimmt weiter Formen an. Mit der ersten Busspur ist bereits ein Teilstück fast fertig. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen hier bereits im Januar die ersten Busse halten. Ein Baustellenbesuch.

Besnik Ramadani von der Firma Strabag pflastert den neuen Einstiegsbereich. Auch sonst gehen die Arbeiten an der ZOH gut voran.

Auf der Großbaustelle, die künftig das neue Tor zur Stadt werden soll, ist mächtig Betrieb: Momentan werden die künftigen Einstiegsbereiche an der historischen Wallanlage grau-anthrazitfarben gepflastert. Sie erhalten auch in Kontrastfarben ein Leitsystem für Sehbehinderte. Auch das neue Service- und Kunden-Center von Padersprinter neben dem Terrassenhaus wächst in die Höhe.