Änderungen auf der A33

Anschlussstelle Paderborn-Elsen wird ab 15. Juli in Richtung Bielefeld gesperrt

Nachdem die Fahrbahn in Richtung Brilon nun fertiggestellt wurde, wird die Baustellenverkehrsführung von Donnerstag, 7. Juli, bis Donnerstag, 14. Juli, umgebaut. In diesem Zuge wird auch die Anschlussstelle Paderborn-Elsen in Fahrtrichtung Brilon wieder freigegeben.

Ab Freitag, 15. Juli, fließt dann der komplette Verkehr mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung auf der erneuerten Fahrbahn in Richtung Brilon. Damit beginnt zeitgleich die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Bielefeld.

Dazu wird die Anschlussstelle Paderborn-Elsen in Richtung Bielefeld bis voraussichtlich Mitte November gesperrt. Eine Umleitung für Verkehrsteilnehmer, die hier von der Autobahn abfahren wollen, erfolgt über die Anschlussstelle Paderborn-Schloß Neuhaus.