Andre Ikenmeyer ist der neue Elsener König

Andre Ikenmeyer regiert mit seiner Frau Daniela die Schützen in Elsen.

Der Bataillonsfeldwebel Andre Ikenmeyer aus der II. Kompanie wird beim Schützenfest am kommenden Wochenende zusammen mit seiner Frau Daniela die Gäste am Elsener Bürgerhaus begrüßen. Der 47-jährige Vertriebsinnendienstler im Elektrogroßhandel löst damit Theo Joachim ab. Jungschützenkönig wurde Daniel Franke aus der III. Kompanie. Finja Lingscheid ist die Schülerprinzessin aus der III. Kompanie in diesem Jahr.

Kronprinz wurde mit dem 104. Schuss Christopher Eusterholz (I. Kompanie), die Apfelprinzenwürde erlangte Henning Wagner (I. Kompanie) mit dem 58. Schuss. Die neue Elsener Zepterprinzessin heißt Anja Ellenbürger (III. Kompanie/ 37. Schuss). Nach der Proklamation wurde bis in die Nacht hinein „Open-Air“ auf dem Festplatz am Bohlenweg mit DJ Andreas Noffz gefeiert.

Das Schützenfest der St. Hubertus-Bruderschaft, zu dem alle Bürger eingeladen sind, findet am kommenden Wochenende, vom 2. bis 4. Juli auf dem Schützenplatz am Bohlenweg statt.