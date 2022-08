Andrea Sawatzki liest in Paderborn aus ihrem Roman „Brunnenstraße“

Das Freiluft-Theater vor der Paderborner Stadtbibliothek war fast ausverkauft, knapp 300 Menschen wollten die Schauspielerin und Schriftstellerin Andrea Sawatzki erleben, als sie am Sonntag aus ihrem autobiografischen Roman „Brunnenstraße“ las.

Andrea Sawatzki las am Sonntag in Paderborn aus ihrem Roman "Brunnenstraße".

Andrea Sawatzki studierte an der Neuen Münchner Schauspielschule, erhielt früh Engagements im Theater und im Fernsehen. In der Ingrid-Noll-Romanverfilmung „Die Apothekerin“ hatte sie ihren Durchbruch als Filmschauspielerin, löste als Frankfurter Hauptkommissarin Charlotte Sänger von 2001 bis 2009 in der Fernsehreihe Tatort insgesamt 18 Fälle.