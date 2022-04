Angeblicher Interpol-Mitarbeiter ruft unter Nummer des Bundespolizeireviers Paderborn an

23-Jähriger fällt auf versuchten Telefonbetrug nicht herein

Paderborn

Ein Telefonbetrüger hat am Dienstag mit einer besonderen Betrugsmasche versucht, die Kontodaten eines 23-jährigen Paderborners zu ergaunern. Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mitteilt, gab sich der Betrüger in englischer Sprache als Interpol-Mitarbeiter aus und gab vor, an einem Fall zu arbeiten, der im Zusammenhang mit dem Paderborner stünde.