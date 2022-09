Angeblicher Kammerjäger aus Bielefeld in Paderborn festgenommen

Bei der Kreispolizeibehörde Paderborn waren nach eigenen Angaben in jüngster Vergangenheit drei Strafanzeigen bekannt geworden, in denen die Geschädigten äußerst mangelhafte handwerkliche Leistungen in Verbindung mit überhöhten Geldforderungen schilderten. Alle Opfer waren über eine Internetseite telefonisch mit einer vermeintlichen Firma für Schädlingsbekämpfung in Kontakt getreten. Auf dieser Internetseite wurde damit geworben, dass man rund um das Thema Schädlingsbekämpfung ausgebildet sei und sich professionell und individuell um die Kunden kümmere. Die vor Ort tätig gewordenen angeblichen Handwerker führten die Arbeiten jedoch teilweise gar nicht oder nur äußerst mangelhaft aus. Die dafür geforderten Geldsummen überstiegen den herkömmlichen Satz um ein Vielfaches.

Es lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor

Am Donnerstag ging den Kriminalbeamten dann ein Tatverdächtiger ins Netz: Ein 25-jähriger Mann aus Bielefeld hatte in Schloß Neuhaus ein Treffen vereinbart, um verschiedene Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung in einem Wohnhaus durchzuführen. „Auch in diesem Fall führte der angebliche Spezialist extrem mangelhafte Arbeiten zu überhöhten Kosten durch“, schreibt die Polizei. Der 25-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bielefeld vorlag. Daraufhin wurde der Mann diesem Gericht vorgestellt und anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten und mögliche weitere, noch unbekannte Tatverdächtige dauern an. Ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Wuchers wurde eingeleitet.

Weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer dieser Bande geworden sind, werden gebeten, sich unter Telefon 05251/306-0 bei der Polizei in Paderborn zu melden.