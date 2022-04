Keine Person in der betroffenen Wohnung in Sennelager angetroffen

Paderborn

Die Feuerwehr Paderborn ist am Montagnachmittag zu einem "Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr" gerufen worden. Glücklicherweise entwickelte sich der Einsatz in der Lahrkampstraße in Sennelager nicht so dramatisch, wie zunächst befürchtet.