Anglerhütte in Elsen abgebrannt

Feuer in Neubau: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Bad Wünnenberg

Nach dem Brand eines im Bau befindlichen Wohn- und Geschäftshauses in Bad Wünnenberg am vergangenen Samstag, 20. August, haben Polizei und Sachverständige die Untersuchungen am Brandort abgeschlossen.