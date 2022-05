Anklage gegen 51-Jährigen erhoben: Angriff auf Ex-Partnerin in Paderborn

Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat Anklage gegen einen 54-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung in jeweils zwei Fällen erhoben. Er soll seine ehemalige Lebensgefährtin in Schloß Neuhaus angegriffen haben.

Dem Mann, laut Staatsanwalt montenegrinischer Staatsangehörigkeit, wird in der Anklageschrift vorgeworfen, am 24. März dieses Jahres auf der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus seine ehemalige Lebensgefährtin (41) mit einer Bierflasche und einem Metallgegenstand tätlich angegriffen zu haben, als er ihr begegnete.

„Durch den beherzten Einsatz von Passanten konnte der Angeschuldigte überwältigt und der Angriff beendet werden“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Freitag weiter. Die Frau habe unter anderen einen offenen Bruch des Schienbeins erlitten.

Bereits im Januar 2022 soll es zu zwei verbalen Bedrohungen und Mitte Februar 2022 zu einem weiteren Übergriff durch den Mann gekommen sein, bei dem die Frau den Angaben zufolge „nicht unerheblich verletzt“ wurde. Auch diese Vorwürfe sind Gegenstand der Anklageschrift.

Der Angeschuldigte, der sich – wie berichtet – bislang in Untersuchungshaft befindet, habe sich zu den genannten Vorwürfen nicht eingelassen. Ein Hauptverhandlungstermin vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Paderborn ist noch nicht bekannt.

Laut Mitteilung der Polizei von Ende März haben der Mann und die Frau gemeinsame Kinder, lebten aber bereits seit mehreren Jahren getrennt.