Anmeldebeginn bei der Volkshochschule Paderborn

Office-Anwendungen, 150 Sprachkurse, Stressbewältigung: All das und noch viel mehr bietet die Volkshochschule Paderborn im neuen Semester an. Anmeldungen sind von diesem Montag, 22. August, ab 8 Uhr an möglich.

Es geht um Kultur, Pädagogik, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Wirtschaft sowie Digitales und Medien.

Darüber hinaus unterstützt die VHS die Stadt bei ihrem Vorhaben, sich mit dem Alleinstellungsmerkmal der Pader um das Europäische Kulturerbe-Siegel zu bewerben und bietet flankierend Veranstaltungen rund um die Pader an. Herzstück ist der Vortrag „Urbane Wasserlandschaft Paderborn - ein Ökosystem im Fluss der Zeit“ von Prof. Dr. Michael Ströhmer vom Historischen Institut der Universität Paderborn. Weitere Veranstaltungen setzen sich mit der Geschichte der Wasserversorgung in Paderborn, der städtebaulichen Einbettung der Pader, ihrer Renaturierung sowie ihrer fotografischen Dokumentation auseinander.

Vorgestellt wird auch „Citizen Science – Paderpedia“, ein Kooperationsprojekt von Uni und Stadt Paderborn, bei dem die Bürger gefordert sind, ihr Gedächtnis zu mobilisieren und sich an einem Online-Wissensspeicher zur Pader zu beteiligen.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf Europa beschäftigen auch die Volkshochschule. Aktuell unterstützt sie mit Hilfs- und Bildungsangeboten wie etwa Erstorientierungs- und niedrigschwelligen Deutschkursen sowie Integrations- und Berufssprachkursen für Ukrainer.

Mehr als 150 Sprachkurse beginnen ab Anfang September von Englisch über Deutsch als Fremdsprache bis hin zu Koreanisch, Chinesisch oder Japanisch. Auch fremdsprachliche Aktivitäten wie beispielsweise Golfspielen in englischer Sprache, „Walk and Talk“ – ein thematisch angeleiteter, gemütlicher Spaziergang auf Englisch in netter Runde – oder Kochen auf Französisch sind im Angebot. Zudem gibt es Kurse zur Stressbewältigung, Rhetorik und Kommunikation. Die VHS ist am Montag ab 8 Uhr für Publikum geöffnet. Anmeldungen sind unter www.vhs-paderborn.de und telefonisch unter 05251/8814300.