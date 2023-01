Anmeldungen zur weiterführenden Schule ab 6. Februar

Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie die Gymnasien der Stadt Paderborn nehmen die Anmeldungen außer am Freitag vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Am Freitag nehmen die Schulen durchgehend von 9 bis 14 Uhr Anmeldungen entgegen. In Ausnahmefällen werden auch noch Anmeldungen in der darauffolgenden Woche entgegengenommen.

Schulspezifische Informationen, beispielsweise ob ein Termin für die Anmeldung benötigt wird, sind der jeweiligen Homepage zu entnehmen.

Zur Anmeldung sind das aktuelle Halbjahreszeugnis mit Schulformempfehlung und die von der Grundschule ebenfalls ausgehändigte Zeugniskopie mit Stempelaufdruck für die weiterführende Schule sowie das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes und ein Nachweis gemäß Masernschutzgesetz mitzubringen. Weitere Einzelheiten stehen in der Benachrichtigung, die alle betroffenen Erziehungsberechtigten über die Grundschulen bekommen, sowie auf der städtischen Homepage.

Für die Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe steht durch den Wechsel der Gymnasien von G8 zu G9 von den städtischen Paderborner Gymnasien – neben den drei städtischen Gesamtschulen – nur das Goerdeler Gymnasium als sogenanntes Bündelungsgymnasium zur Verfügung.

Anmeldungen sind von Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar, möglich. Von Montag bis Donnerstag sind die Anmeldezeiten vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Am Freitag können die Schüler durchgehend von 9 bis 14 Uhr angemeldet werden. Auch hier sind das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde, des Schülers/der Schülerin, ein Nachweis gemäß Masernschutzgesetz sowie die letzten beiden Zeugnisse und das Informationsschreiben zur Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe, das von der abgebenden Schule ausgehändigt wird, mitzubringen. Weitere schulspezifische Informationen können der jeweiligen Schulhomepage entnommen werden.