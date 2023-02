Anspruchsvolles Konzert der Bläserphilharmonie OWL in der Paderhalle

Erneut hatte der niederländische Dirigent Dirk Annema die musikalische Leitung übernommen. Die aus dem Kreis Höxter stammende Posaunistin Franziska Pollmann (2002 geboren) trat als Solistin auf. Anke Menzel-Begemann und Peter Wiese führten in bewährter Moderation humorvoll erläuternd durch das anspruchsvolle Programm.

Mit „Sélamlik“ op. 48.1, einem lebhaften Divertissement für Blasorchester des französischen Komponisten Florent Schmitt (1870-1958), arrangiert von Felix Hauswirth, eröffneten die Musikerinnen und Musiker ihr Konzert. Der osmanische Begriff „Sélamlik“ bedeutete einst den öffentlichen Empfang von Würdenträgern durch den Sultan, und der Titel entsprach im Konzert einer würdevollen, musikalischen Begrüßung der Konzertbesucher.

Vom amerikanischen Komponisten Eric Whitacre (geb. 1970) stammt die Originalkomposition „October“ (2000 uraufgeführt), mit naturnahen, fast noch romantischen und pastoralen Klängen, mit denen das Orchester dem Charakter des „goldenen Oktober“ überzeugend gerecht wurde. Das Stück „Hymn to the Sun with the Beat of Mother Earth“ (Neufassung von 2016) ist eine klangvolle Komposition des 1975 in Tokio geborenen Komponisten und Dirigenten Satoshi Yagasawa. Höhepunkt dieser Musik ist die Beschreibung eines glanzvollen Sonnenaufganges, zu dem sich einige Orchestermitglieder obendrein gesanglich einbrachten.

Viel Beifall erhielt die Bläserphilharmonie OWL für ihr Konzert in der voll besetzten Paderhalle. Foto: Hermann Knaup

Als besonderer musikalischer Hörgenuss erwies sich danach das dreisätzige Konzert in B-Dur für Posaune und Blasorchester (1877) von Nikolai Rimski-Korsakow (1844-1908). Den Solopart hatte mit sympathischer Ausstrahlung Franziska Pollmann übernommen, die in diesem Stück immerhin zwei schwierige Solo-Kadenzen gekonnt meisterte und beim Publikum viel positive Resonanz fand.

Eine Bearbeitung (Arr.: Roger Niese) der beliebten Fledermaus-Ouvertüre des „Walzerkönigs“ Johann Strauss (Sohn) eröffnete den zweiten Teil des Konzertes. Dem schloss sich „Siprit of the Sequoia“ (2003) des englischen Erfolgskomponisten Philip Sparke (geboren 1951) an, ein Werk, in dem das lange Leben der Mammutbäume als Metapher für Phasen des menschlichen Lebens steht: Zweifel, Konflikt, Katharsis (Klärung), innere Ausgeglichenheit und Triumph.

Mit den „Four Dances from West Side Story“ des amerikanischen Universalmusikers Leonard Bernstein (1918-1990) endete das Konzert. Das Arrangement dieses Medleys von Ian Polster enthält die Sätze „Scherzo“, „Mambo“, „Cha-Cha“ und „Cool (Fuge)“. Für die gekonnte Interpretation gab es Standing Ovations, für die sich die Akteure mit Zugaben bedankten: Franziska Pollmann spielte die „Elegy for Mippy“, ein Stück für Posaune solo, ebenfalls von „Lennie“ Bernstein. Das Orchester spielte als weitere Zugaben „Song of Hope“ von Peter Meechan und den schwungvollen Big Band-Mambo aus der „West Side Story“.

Dem eigenen Anspruch der erfahrenen und versierten Musiker, sich für anspruchsvolle und konzertante Bläsermusik einzusetzen, wurde die Bläserphilharmonie OWL auch mit diesem Konzert erneut erfolgreich gerecht.