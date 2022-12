Ansturm auf Paderborns Theater

Das Paderborner Theater schwimmt zum Ende des Jahres auf einer Erfolgswelle. Für die Aufführungen in der neuen Spielzeit wurden allein bis Ende November mehr als 22.500 Karten verkauft. Für das Musikspektakel „Rocky Horror Show“ gibt es überhaupt keine mehr.

Die „Rocky Horror Show“ entwickelt sich am Paderborner Theater zu einem Riesenerfolg. Das Kultmusical hat einen maßgeblichen Anteil an der hohen Nachfrage nach Karten.

„Tatsächlich ist die Auslastung unserer Vorstellungen sehr gut und ab Oktober sogar kontinuierlich gestiegen“, freut sich Theatersprecherin Karolin Dieckhoff. Im November habe die durchschnittliche Gesamtauslastung 86,1 % betragen und sei bis Mitte Dezember noch einmal leicht gestiegen (87,1 Prozent).

Die guten Zahlen kämen nicht ganz überraschend, erläutert Dieckhoff: „November und Dezember sind seit jeher klassische Theatermonate. Der breitgefächerte Spielplan und die guten Besprechungen tun natürlich ihr Übriges.“ Das Publikum halte Paderborn die Treue, was nicht in allen Häusern in Deutschland der Fall sei.

Aktuell könnte in Paderborn der Kontrast zur Corona-Zeit nicht größer sein. Aufführungen waren damals gar nicht möglich oder nur vor wenig Publikum. Inzwischen kann das Theater wieder alle Möglichkeiten ausschöpfen, was das Stückerepertoire und die Technik anbelangt. Corona ist zwar nicht weg, schreckt die Theaterfreunde aber offenbar nicht länger ab.

Maskenpflicht bleibt

Trotzdem wirft Intendantin Katharina Kreuzhage nicht alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord: „Corona ist natürlich nicht vorbei: Bei uns gilt zum Beispiel im Zuschauerraum weiterhin die Maskenpflicht. Das halten wir vor allem zum Schutze der Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich nicht durch das Tragen einer Maske schützen können, für absolut notwendig.“

Die allermeisten der Besucherinnen und Besucher zeigten volles Verständnis dafür, was auch die Publikumsbefragung, die fortlaufend online durchgeführt werde, zeige: „Hier fragen wir auch ganz gezielt nach der Maskenpflicht im Saal, der 70 % der Zuschauerinnen und Zuschauer zustimmen. Seit November ist diese Zustimmung sogar noch gestiegen. Es besteht also auch bei unserem Publikum weiterhin ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis.“

Mehr als 22.500 Karten verkauft

Was die Zahl der bislang verkauften Karten anbelangt, hat das Theater das Vor-Corona-Niveau wieder knapp erreicht. Maßgeblich dafür verantwortlich ist die turbulente „Rocky Horror-Show“, die seit der Premiere am 18. November, die fast 15 Minuten lang mit stehenden Ovationen gefeiert wurde, einen Ansturm erlebt.

Zusatztermine geplant

Die „Rocky Horror Show“ übertreffe derzeit alles, bestätigt Kreuzhage: „Im Moment sind alle angesetzten Vorstellungen ausverkauft. Es ist natürlich sehr schön für uns, dass dieses Kultmusical in einer sehr gelungenen Inszenierung so gut ankommt. Derzeit arbeiten wir mit Feuereifer an der Organisation von Zusatzterminen.“

Gut läuft auch das Weihnachtsmärchen, das in den Vorjahren schmerzlich vermisst worden war. Theatersprecherin Dieckhoff: „Auch hier, wie bei eigentlich allen Vorstellungen, erfreuen wir uns eines sehr guten Zuspruchs. Wir liegen bei „Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“ mit 10.872 Tickets in 31 Vorstellungen bei einer Gesamtauslastung von 87,5 Prozent. Für Kurzentschlossene sind Restkarten noch an den Wochenendterminen verfügbar.“

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Die Erkältungswelle in Deutschland verschont auch Schauspieler nicht. Für das vorletzte Wochenende mussten mehrere Vorstellungen krankheitsbedingt abgesagt werden. Das war schade für die Darsteller und für die Zuschauer, die wieder richtig Lust auf Theater made in Paderborn bekommen haben.