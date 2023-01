Pikant: Apple schlägt bei „Bulle“ Polizei-Emojis vor

Wer auf einem iPhone bei der Emoji-Suche nach dem Begriff „Bulle“ sucht, dem werden als Alternativen auch eine Polizistin und Streifenwagen vorgeschlagen. Auf Android-System ist das zum Vergleich nicht so. Der Paderborner Landtagsabgeordnete und FDP-Vizefraktionschef Marc Lürbke fordert in einem Brief an Apple diese Verknüpfung rasch zu löschen.

Foto: Jörn Hannemann