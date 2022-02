Ära Westermann geht zu Ende – Goeken übernimmt

Der Rosenmontag wird der letzte Tag sein, an dem die kleine, aber feine Familienbäckerei und Konditorei Westermann in Benhausen in gewohnter Weise ihre Türen öffnen wird. Das Traditionsunternehmen mit 18 Angestellten und Aushilfen, das bereits in der dritten Generation seit 1913 in Benhausen seine leckeren Teigwaren und Torten verkauft, schließt nach 109 Jahren.

Die erste und einzige Bäckerei in Benhausen wurde von Bäckermeister Düsterhaus aus der Senne gegründet. Theodor Westermann heiratete damals in die Familie Düsterhaus ein und gab der Bäckerei seit 1956 seinen Namen. 1999 übernahm der Sohn Johannes Westermann die Geschäfte und führte das Benhauser Traditionsgeschäft.

Nun ist bei Westermann mit dem Tagesgeschäft Schluss. „Wir haben kaum noch Fachpersonal bekommen und haben auch keinen Nachfolger. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagt Martina Westermann.

Nun wird die Bäckerei Goeken backen als Pächter das Ladengeschäft an der Eggestraße übernehmen. Goeken, die 1898 in Buke angefangen haben, bestehen bereits erfolgreich in der fünften Generation. Im Kreis Paderborn betreiben sie mehr als 50 Bäckereifachgeschäfte und bieten etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Die gewohnte handwerkliche Qualität, wird es auch unter der Regie von Goeken weiter geben, so der Inhaber Benedikt Goeken.

Anfang März wird der in die Jahre gekommene Verkaufsraum in Benhausen kernsaniert und die Optik an das typische Goeken-Design angepasst. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum 19. März abgeschlossen sein. Ab dem 1. März wird ein Verkaufswagen auf dem Parkplatz an der Bäckerei stehen, damit die Kunden in der Übergangszeit weiter wie gewohnt versorgt werden.

Für Bäckermeister Johannes Westermann kommen nun andere und neue Zeiten. „Ich muss mich erst einmal an einen anderen Schlafrhythmus gewöhnen. Jahrzehntelang bin ich immer gegen 23 Uhr angefangen und gegen 10 Uhr morgens ins Bett gegangen“, berichtet er und fügt hinzu:. „Der neue Tagesablauf wird eine neue Herausforderung. Aber ich werde mich ja auch nicht ganz aus dem Geschäft verabschieden. Da meine Frau, mein Bruder und ein paar unserer alten Mitarbeiter weiter für den neuen Arbeitgeber beschäftigt sein werden, werde ich mich ausschließlich nur noch als Konditor betätigen. Unsere Tortenklassiker werden so weiterhin verfügbar sein.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagt Martina Westermann: „Wir danken für Lob, Anerkennung und die Treue, die uns unsere Kunden über die Jahre entgegengebracht haben, und würden uns freuen, wenn das auch unter der neuen Führung so bleibt.“