Aral und EnBW eröffnen neue Ladesäulen in Paderborn

Diese neue Ladesäule hat die EnBW, einer der größten Anbieter von Schnellladesäulen in Deutschland, nun an der Balhornstraße am dortigen Dm-Drogeriemarkt in Betrieb genommen.

Der baden-württembergische Netzbetreiber EnBW nimmt eine Säule an der Balhornstraße in Paderborn ans Netz, die bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung bietet. Dort kann – je nach Aufnahmeleistung des Fahrzeugs – in zehn Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite geladen werden. Der Anbieter ist auch Betreiber der Säule am Grünen Weg, die sogar bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung bietet. In der Werbung spricht der Anbieter gerne vom „EnBW-Hypernetz“. In der Tat ist die EnBW deutschlandweit einer der größten Anbieter für schnelles Aufladen und betreibt nach eigenen Angaben mehr als 700 Ladestationen.

Auch auf der Endkundenseite ist die EnBW sehr weit: Die Ladekarte des Unternehmens funktioniert auch an den Säulen anderer Anbieter und das zum deutschlandweit einheitlichen Preis. An den eigenen Säulen ist die Kilowattstunden je nach Tarif drei bis vier Cent günstiger.

Zweiter Anbieter mit neuer Säule ist Aral. Unter der neuen Marke „Aral Pulse“ wurde am Autohof Paderborn-Mönkeloh eine Ladesäule an der dortigen Aral-Tankstelle in Betrieb genommen und das in Sichtweite der schon bestehenden Ladestation von Fastned, die ebenfalls erst kürzlich modernisiert wurde. Aral bietet ebenso wie die anderen Ladesäulenbetreiber im Kreisgebiet für Privatkunden keine eigenen Ladekarten an. An den Säulen selbst, lässt sich aber per Kreditkarten bezahlen, was jedoch die mit Abstand teuerste Option ist. Günstiger sind Ladekarten wie die der EnBW.

Schnellladesäulen in Paderborn

Autohof Paderborn-Mönkeloh: einmal Aral und einmal Fastned

Avia Tankstelle, Frankfurter Weg 29 (Betreiber: Mer)

dm Drogeriemarkt / Lidl, Balhornstraße 9 (Betreiber EnBW)

Edeka Windmann, Alter Hellweg 30 (Betreiber: Edeka)

Fraunhofer IEM, Zukunftsmeile 1 (Betreiber: ChargeIT)

Hornbach, Wilfried-Funke-Allee 1 (Betreiber: Pfalzwerke)

Shell Station, Grüner Weg 24 (Betreiber: EnBW)

Mc Donalds, Frankfurter Weg 17 und Schäferweg 4 (Betreiber: EWE/SWB)

Q1-Tankstelle, Neuhäuser Straße 102 (Betreiber Q1 Energie)

Westfalen Weser Netz, Tegelweg 25 (Betreiber: WWN selbst)

Insgesamt gibt es in Paderborn laut goingelectric.de elf Schnelllade-Säulen mit mindestens 50 Kilowatt-Ladeleistung per CCS- oder Chademo-Anschluss (siehe Box).