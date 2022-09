Arbeiten an den Königsplätzen schreiten voran

Im nächsten Schritt werden nun die Vorbereitungen für die Errichtung der neuen Geländer in der Fußgängerebene getroffen und die Oberflächen für die neue Abdichtung vorbereitet.

Nur für Anlieger frei

Für den Abbruch unterhalb der Rampen und der Brücke wurden Gerüste analog zur Brückengasse aufgebaut. Unterhalb der Brücke wurde eine 5,50 Meter breite Durchfahrt eingerichtet, die für Anlieger weiterhin frei bleibt. Für alle übrigen Verkehrsteilnehmer ist dieser Abschnitt derzeit vollständig gesperrt.

Die Sanierung und Neugestaltung des Königsquartiers zwischen Königsstraße und Westernmauer startete im Juli und soll im Sommer 2023 abgeschlossen werden, teilt die Stadt mit.

Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt (ISEK) soll die Weiterentwicklung und Stärkung der Paderborner Innenstadt fortgesetzt werden. Der bereits fertiggestellte erste Abschnitt östlich der Königstraße habe durch bauliche, funktionale und gestalterische Änderungen bereits eine Neuordnung und deutliche Aufwertung erfahren, die im westlichen Bereich nun weitergeführt wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.



Mit der neuen Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) an der Westernmauer bekommt die Brückengasse eine wichtige Funktion als fußläufige Verbindung zu den Königsplätzen und in die Innenstadt. Sie ist zukünftig ein weiterer Bestandteil der Fußgängerzone im Anschluss an die Königstraße und wird mit gleicher Gestaltung und Ausstattung aufgewertet.

Der Rückbau von Treppenhaus und Brücke erweitert die Brückengasse und führt zu einem offenen, übersichtlichen und damit attraktiven und einladenden Stadtraum für Passanten. Als Fußgängerzone mit Radverkehr soll die Brückengasse niveaugleich und barrierefrei ausgebaut werden und wie die Westernstraße und Königstraße ein Porphyrpflaster erhalten.

So soll das neue Gebäude des Padersprinters aussehen: Durch Lichtkunst wird der Bereich optisch aufgewertet . Foto: Padersprinter/RSK Architekten

Der Durchgang durch das Gebäude Westernmauer 12-16 zwischen Brückengasse und Westernmauer wird sich baulich wie gestalterisch deutlich verändern. In Verbindung mit dem neuen PaderSprinter-Gebäude ist eine künstlerisch gestaltete Glaskunstwand geplant, in der insbesondere auch Licht- und Beleuchtungseffekte integriert werden. Dadurch soll der Durchgang eine optische Aufwertung und einladende Qualität erhalten, die das derzeitige unübersichtliche und schlecht beleuchtete Ambiente ablöst.



Mit dem Neubau und der Neugestaltung des Treppenaufgangs an der Westernmauer soll auch die darüber liegende Fußgängerebene als Bestandteil des Königsquartiers einen neuen Auftakt erhalten und revitalisiert werden. In der Gestaltung und in der Ausstattung folgt die Ebene ebenso wie die Verkehrsebene dem ersten Abschnitt der Königsplätze.