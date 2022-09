Archäologen entdecken in Paderborn mittelalterliche Hofstelle

Foto:

Durch eine Förderzusage des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW erhält die Pflegeschule an der Bildungscampus St. Johannisstift GmbH 1,53 Millionen Euro für den Umbau und die Erweiterung des bisherigen Schulgebäudes, insgesamt investiert das St. Johannisstift rund sieben Millionen Euro für die Ausbildungsräumlichkeiten. Damit werden nun 75 zusätzliche Ausbildungsplätze in den Pflege- und Therapieberufen für Paderborn und Umland geschaffen. Das Herzstück des modernisierten Schulgebäudes wird ein „Simulationszentrum“ - in Fachkreisen „Skills Lab“ genannt - mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern sein. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende 2023 fertig sein.