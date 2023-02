Gustav-Adolph Westphal und seine Werke in Paderborn

Paderborn

Das kaminrote Welcome-Hotel an der Neuhäuser Straße, das Schuhgeschäft Zumnorde mit dem markanten Schaufenster am Marienplatz, das Parkhaus an der Neuhäuser Straße und das Pyramidenhaus auf dem Königsplatz – all diese Gebäude haben etwas gemeinsam: Sie stammen aus der Feder eines Paderborners. Gustav-Adolph Westphal gehört mit seinen 82 Jahren zu den ältesten noch aktiven Architekten in Deutschland.