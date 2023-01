Arnd Paas ist neuer Vorsitzender der Bürgerstiftung Paderborn

Engagiert in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrtswesen, Sport und Kultur

Dem Vorstand der Bürgerstiftung gehören nun an: (v.r.) Elmar Kloke und Dr. Claudia Beverungen (beide Vorstand der Bürgerstiftung), Stefanie Harth, Arnd Paas und Bernhard Hartmann (Geschäftsführer Bürgerstiftung).

Neue stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums ist zudem Stefanie Harth. Arnd Paas freut sich auf sein neues Amt.

Paas gehört seit mehreren Jahren dem Kuratorium der Bürgerstiftung an. Paas: „Es freut mich nun sehr, als neuer Vorsitzender gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden, Stefanie Harth, und den Mitgliedern des Kuratoriums und unserem sehr engagierten Vorstand die erfolgreiche Arbeit der Stiftung für die Paderbornerinnen und Paderborner fortzusetzen. Besonders liegt uns am Herzen, das für unser Zusammenleben so wichtige Ehrenamt zu stärken.“

Die Bürgerstiftung Paderborn ist eine unabhängige Stiftung mit einem breiten Stiftungszweck in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrtswesen, Sport und Kultur in der Stadt Paderborn im Interesse der hier lebenden Menschen.