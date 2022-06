ASF wählt neuen Vorstand für den Kreis Paderborn

Paderborn

Lange mussten die SPD-Frauen warten, bis sie sich wieder in Präsenz treffen konnten, um sich persönlich auszutauschen und ihren Vorstand neu zu wählen. Nun war es so weit und es fanden sich Frauen jeden Alters im Hotel Aspethera ein. Dort standen die Wahlen des neuen Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) für den Kreis Paderborn an.