Auch bei Paderborner Rasern zählt nicht allein der Tacho

Der Unfall im Bereich der Springbeke Paderborn am Sonntagabend ist nach Meinung der Polizei auf Rasen zurückzuführen.

Deshalb brauche die Polizei auch nicht zwingend ein Radarfoto, aussagekräftiger seien Zeugenaussagen, Videoaufzeichnungen aus dem Streifenwagen oder die Auswertung von im Auto des Rasars gespeicherten Daten. Auf Rasen deute das Losfahren mit quietschenden Reifen, das Bremsen mit anschließender starker Beschleunigung oder das Ausbrechen des Fahrzeugs hin, sagte Biermann dieser Zeitung.

Entlarvende Zeugenaussage

Ein aktueller Fall kann das Ganze veranschaulichen. Am Sonntagabend berichtete eine Anwohnerin der Polizei, dass ein Auto mit heulendem Motor stark beschleunigt habe und über die Straße An der Springbeke in Paderborn gefahren sei. Der 20-jährige Audifahrer konnte den Wagen nicht mehr kontrollieren, beschädigte den Bordstein, einen Baum und eine Hecke. Die Polizei stufte den Vorgang als verbotenes Einzelrennen ein und stellte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Auto und den Führerschein des jungen Mannes sicher. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Paragraf 315d ist maßgeblich

Wer sich in krasser Weise nicht an die Verkehrsregeln hält und dabei erwischt wird, wird nach Pagragraf 315d des Strafgesetzbuches abgeurteilt. Darin heißt es: "Wer im Straßenverkehr ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt, als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Wird dabei jemand anderes getötet oder werden diese Person oder mehrere gesundheitlich schwer geschädigt, sind sogar bis zu zehn Jahre Haft möglich.

„ Wenn früher jemand gerast ist, musste auch etwas passiert sein. “ Michael Biermann

Die Bestimmungen seien verschärft worden, erläutert Biermann: "Wenn früher jemand gerast ist, musste auch etwas passiert sein, zumindest, dass jemand anderes deswegen abbremsen musste. Heute reicht es, wenn jemand Vollgas gibt und versucht abzuhauen." Die Polizei versuche, Fahranfänger durch Aufklärungsprogramme wie "Crashkurs NRW" für die Gefahren durch hohe Geschwindigkeiten zu sensibilisieren. Dabei schilderten Polizisten, Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter und Notfallseelsorger in den Oberstufen von Gymnasien und in Berufskollegs, wie sie schreckliche Unfälle erlebt haben.

Fahranfänger im Alter von 18 bis 24 Jahren seien an Verkehrsunfällen überproportional beteiligt, weiß Biermann. Der Wunsch aufzufallen, einen Geschwindigkeitsrausch zu erleben und ein "großes Maß an Selbstüberschätzung" gehörten zu den Unfallursachen. Wenn jemand auf eine Bundesstraße einfädeln wolle, auf der ein Autofahrer mit Tempo 150 "angeschossen" komme, könne das verheerende Folgen haben.