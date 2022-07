Auch das ist Libori: Akrobatik-Spektakel vom Allerfeinsten

Paderborn

Sie hängen an ihrem Beruf – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als die beiden Frauen nur an ihren Zöpfen in die Höhe gezogen werden, geht ein Raunen durch das Publikum mitten auf dem Franz-Stock-Platz. Mancher verzieht das Gesicht bei dem Gedanken an die Schmerzen, die die beiden dort womöglich aushalten müssen. „Les P‘tits Bras“ heißt die Artistengruppe, die bei Libori auf dem Platz der kleinen Künste bei vielen Zuschauern für Staunen, Spaß und offene Münder sorgen.

Von Jörn Hannemann