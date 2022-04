Auch homosexuelle Paare erhalten Segen in Herz-Jesu-Kirche

Die zweite Auflage der bundesweiten Segensaktion für hetero- und homosexuelle Paare in katholischen Kirchen startet in der kommenden Woche. Dann sind unter dem Motto "Liebe gewinnt" alle Paare – ausdrücklich auch gleichgeschlechtliche – in die Herz-Jesu-Kirche in Paderborn eingeladen.

Schon im vergangenen Jahr hatte sich Pastor Roland Schmitz in der Paderborner Herz-Jesu Kirche an der bundesweiten Segensaktion für hetero- und homosexuelle Paare beteiligt.

Das kündigte die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) im Erzbistum Paderborn am Mittwoch an. Zudem könnten Einzelne und Verwitwete den Segen für Liebende empfangen. Der Gottesdienst beginnt am Montag, 25. April, um 19 Uhr. In der Herz-Jesu-Kirche hatte Pastor Roland Schmitz bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der ersten Auflage der Aktion den Segen gespendet.

Auf der Aktionsseite www.liebegewinnt.de sind derzeit insgesamt rund 40 Gottesdienste im Bundesgebiet, einer in der Schweiz sowie eine Online-Segensfeier eingetragen. Etliche Veranstaltungen finden am zentralen Aktionstag am 10. Mai statt.

Die Aktion "Liebe gewinnt" fand vergangenes Jahr zum ersten Mal statt. Mit 110 Gottesdiensten reagierten Seelsorgende auf ein zuvor ergangenes Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare. Die römische Glaubenskongregation hatte in einem Mitte März 2021 veröffentlichten Schreiben erklärt, die Kirche habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen. Denn zu diesen gehörten sexuelle Aktivitäten außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Gott segne sündige Menschen, nicht aber die Sünde, so die vatikanische Behörde.