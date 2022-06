Auch im Kreis Paderborn: Treffen von Gartenfreunden feiert Jubiläum

Fremde in seinen Garten zu lassen scheint für viele Menschen heute unvorstellbar. Doch genau das ist das Prinzip von „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“. Die Veranstaltung wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) organisiert und feiert an diesem Wochenende sein zehnjähriges Jubiläum.

Der Garten der Familie Bergschneider an der Elsener Straße dient auch als Kulisse für auch Hochzeitsfotos und Fotoshootings. Am Wochenende öffnen sie ihren Garten am Sonntag von 10 bis 18 Uhr für Interessierte.

Ein Teil der über 150 teilnehmenden Gärten und Parks, befindet sich in diesem Jahr auch im Kreis Paderborn und hat am 11. und 12. Juni seine Türen für Besucher geöffnet. „Ein Treffen von Gartenfreunden und solchen, die es noch werden wollen, bei dem man Wissen austauscht und sich inspirieren lässt“, so beschreiben Brigitte und Udo Bergschneider die Veranstaltung. Das Paderborner Ehepaar empfängt an diesem Sonntag (10 bis 18 Uhr) bereits im zehnten Jahr in Folge Besucher in ihrem Gartenparadies an der Elsener Straße in Paderborn.