Auch in Paderborn: Autoknacker-Trio werden 55 Taten vorgeworfen

Paderborn/Bielefeld

Moderne Autos haben technisch hochkomplexe Komponenten. Die kosten entsprechend viel Geld, und als Ersatzteile sind sie erst recht teuer. Kein Wunder, dass Navigationsgeräte, Tachoeinheiten, Lenkräder und Scheinwerfersysteme seit geraumer Zeit begehrtes Diebesgut sind. Eine mutmaßliche Bande, die sich über ein Jahr lang an fremden Pkws munter bedient haben soll – unter anderem auch in Paderborn –, steht seit Mittwoch (4. Januar) in Bielefeld vor Gericht.

Von Ulrich Pfaff