Auch das Ministerium lacht über das Paderborner Quartett

Im Ensemble „Grundschulkabarett Lehrgut“ bringen Leute, die mitten im Bildungssystem stehen, Geschichten aus dem Alltag Schule auf die Bühne. In vielen Fällen braucht es dabei gar nicht so viel kabarettistisches Überspitzen. Aber Lachen hat ja auch eine befreiende Wirkung, und so hat die Truppe inzwischen nicht nur in Paderborn eine treue Fangemeinde, in der sich alle Seiten treffen: Lehrer, Schüler, Eltern, im Grunde alle, die selbst in der Schule waren.

Wie gut, treffend und humorvoll die Programme vom Grundschulkabarett Lehrgut sind, hat sich längst auch bis in die oberen Etagen herumgesprochen. Auch in Düsseldorf soll nach Karneval weiter gelacht werden. Nach der ersten Einladung 2019 ist das Ministerium für Bildung und Erziehung wieder an dem Paderborner Kabarett interessiert. Hausmeister Krabottke alias Andreas Potthast orakelt: „Gerade das Schulmysterium braucht in dieser Zeit was Lachhaftes, so viel Stress mit digital vor normal.“ Besonders das Referat für die Qualitätsanalysen ist von dieser humorvollen Sicht auf die Schullandschaft angetan.

Das Kabarett-Quartett mit Reinhild Wode, Anne Cordes, Andreas Potthast und Thomas Polzin freut sich dazu, 2024 das vierte Programm „Am Pult der Zeit“ auf die Bühnen zu bringen. Bis dahin begeistert das Best of und die anderen Programme das Publikum in NRW. Reinhild Wode erinnert sich: „ Das Beste aus den letzten Programmen zusammenstellen war nicht einfach. Zu viele witzige Themen und musikalische Einlagen.“ Dieses lachhafte Potpourri gibt es am 10. März in der Stadthalle Delbrück (20 Uhr) und am 5. Mai in der Paderhalle (20 Uhr) zu erleben. Karten sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.