Auf dem Biohof Robrecht in Paderborn sollen Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten

Paderborn

Für Menschen mit Behinderung soll es künftig eine Alternative zur Arbeit in Werkstätten geben, was bislang der Regelfall ist: Auf dem Biohof Robrecht im Dörenerholz sollen laut einem Konzept Menschen mit und ohne Handicap zusammenarbeiten, perspektivisch sogar in einer Wohngruppe gemeinsam leben. Am Freitag wurde das Inklusionsprojekt, das in dieser Form einmalig in OWL ist und von der Lebenshilfe als Partner mitgetragen wird, näher vorgestellt.

Von Jörn Hannemann