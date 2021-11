Auf der Suche nach Mitspielern auf den Boule-Plätzen am Lippesee

Noch sind selten Boule-Spieler auf den von der Stadt auf Vordermann gebrachten Plätzen am Lippesee in Sande zu sehen. Doch wenn es nach Ernst Stehning, soll sich das schnell ändern. Er ruft dazu auf, sich bei ihm zu melden, um eine Gruppe ins Leben zu rufen, die gemeinsam Boule spielt.

„Ich möchte eine Gruppe aufbauen, die dort regelmäßig zusammen kommt“, sagt der 80-jährige Sander.

Die Boule-Plätze wurden im Frühjahr von der Stadt Paderborn ertüchtigt. Es sind öffentliche Plätze, die bislang noch nicht durch einen Verein betrieben oder bespielt werden.

Doch die Plätze sind keineswegs neu auf dem Gelände neben dem großen Spielplatz am Lippesee. Sie wurden bereits etwa 1989 gebaut. „Längere Zeit wurden sie jedoch wenig genutzt und drohten zu überwachsen“, heißt es von Seiten der Stadt. Vor zwei bis Jahren wandten sich dann einzelne Bürger aus Sande an die Stadt mit dem Wunsch, die Plätze wieder zu reaktivieren und bespielbar zu machen.

„Dies konnte nun im Rahmen der letzten Wegebausanierungsmaßnahme kostengünstig durchgeführt werden“, betont die Stadt Paderborn. Die Kosten lagen bei etwa 6500 Euro. „Wir hoffen, dass die Anlage durch die Bürger gut angenommen wird“, heißt es aus dem Rathaus. Aktuell liegt dort auch ein weiterer Bürgerwunsch vor. Dabei geht es um eine Infotafel oder einen Infokasten an den Boule-Plätzen. Dieser Wunsch wird aktuell in der Verwaltung abgestimmt.

Wer auch Lust auf eine Runde Boule am Lippesee hat, der kann sich bei Ernst Stehning per E-Mail an e.stehning@online.de oder per Telefon 0151/59164094 melden.