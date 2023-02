Auffahrt zur B1 in Paderborn gesperrt

Gehölzpflegearbeiten am Dienstag, 7. Februar, an der Dubelohstraße

Paderborn

Am kommenden Dienstag, 7. Februar, wird aufgrund von Gehölzpflegearbeiten in der Zeit zwischen 8 und etwa 16 Uhr der Auffahrtsarm von der Dubelohstraße auf die B1 in Richtung A33 Paderborn-Elsen voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Donnerstag mit.