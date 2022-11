Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sorgt in Paderborn für langen Stau

Ein Auffahrunfall in Paderborn auf dem Heinz-Nixdorf-Ring zwischen Bahnhofstraße und Riemekestraße sorgte am Donnerstag für lange Staus. Um 13.20 Uhr waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert worden. Die Feuerwehr kümmerte sich um eine verletzte 36-jährige Bürenerin, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der Unfall ereignete sich in einem Rückstau auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg. Ein 38-jähriger Salzkottener in einem Hyundai und ein 48-jähriger Bürener in einem Mercedes hatten verkehrsbedingt gebremst. Das bemerkte ein 64-jähriger Paderborner in seinem Kia zu spät: Er fuhr auf das vor ihm stoppende Fahrzeug auf. Dieser wiederum wurde auf den Hyundai vor sich geschoben.