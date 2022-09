Auffälliger Mercedes in Paderborn gestohlen

Im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus ist am vergangenen Wochenende ein Mercedes mit markanter Optik gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach Angaben der Polizei haben Diebe in der Zeit von Samstagabend (10. September, 20 Uhr) bis zum frühen Sonntagmorgen (11. September, 3 Uhr) einen neueren Mercedes der E-Klasse, der an der Tempelhofer Straße in Schloß Neuhaus geparkt worden war, geklaut.

An dem schwarzen Auto mit auffällig rotem Frontspoiler sowie zwei roten Streben am Kühlergrill befand sich das polnische Kennzeichen PO-1XP01.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 auf.