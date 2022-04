Aufruf der Bundesregierung: Paderbäder sparen Energie

Paderborn

Die Paderbäder GmbH folgt dem Aufruf von Bundesregierung und Bundesnetzagentur zur Energieeinsparung. Deshalb werde die Luft- und Wassertemperatur in den Paderborner Bädern ab diesem Dienstag, 5. April, um ein Grad abgesenkt, kündigten die Paderbäder in einer Pressemitteilung an.