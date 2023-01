Aufs Tempo achten: Displays sensibilisieren Autofahrer

Frank Beineke hat seinem Heimatort Neuenbeken zwei Dialog-Displays gestiftet. Damit sind in dem Paderborner Ortsteil jetzt erstmals Geschwindigkeitsanzeigen installiert worden.

Stifter Frank Beineke (links) und Neuenbekens Ortsvorsteher Sascha Pöppe an einem der neu installierten Dialog-Displays, die Autofahrer in Paderborn-Neuenbeken für die Geschwindigkeit sensibilisieren sollen.

„Mir ist die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer wichtig, um sie und andere zu schützen“, so Beineke, der als Feuerwehrmann selbst schon zahlreiche Unfallfolgen mitansehen musste.



Dankbar zeigt sich Neuenbekens Ortsvorsteher Sascha Pöppe: „Die Spende ist eine Bereicherung für unseren Ort, ich danke Frank Beineke und dem Straßen- und Brückenbauamt für die zwischenzeitlichen Abstimmungen und Installationen.“

Die Stadt Paderborn habe die Dialog-Displays beschafft, die technischen Rahmenbedingungen geschaffen und bei der Auswahl der Standorte unterstützt. In Neuenbeken selbst sei auf örtliche Initiative hin zudem ein Messpunkt des Ordnungsamtes im Bereich der Gogrevenstraße installiert worden, der die vorhandenen Messpunkte ergänzt. „Neuenbeken besteht im Wesentlichen aus Wohngebieten, die korrekterweise mit Geschwindigkeitsbegrenzungen versehen sind. Diese gilt es zum Schutz aller Anwohnerinnen und Anwohner einzuhalten beziehungsweise zu kontrollieren“, so Pöppe.



Die neu geschaffenen Anzeigen unterstützen hierbei, denn sie bewirken ausweislich der Erfahrungen in anderen Kommunen eine Verhaltensänderung bei den Autofahrern und seien oftmals sogar effektiver als Blitzgeräte. Geplant ist zur Vermeidung von Gewöhnungseffekten eine regelmäßige Versetzung innerhalb des Ortes. Priorisiert werden die Dialog-Displays im Bereich der Schule und des Kindergartens eingesetzt.

„Insbesondere die Verbesserung der Wegesicherheit für unsere Kindergarten- und Grundschulkinder ist mir ein großes Anliegen“, betont Beineke.