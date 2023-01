Auktionshaus begutachtet in Paderborn Schmuck und Kunstwerke

Paderborn

Im Keller, auf dem Dachboden, in den hintersten Ecken des Wohnzimmerschrankes lagern sie: Schmuckstücke, Kunstwerke oder Porzellan, von dem nie gegessen wird. Wird etwas vererbt, hängt ein ideeller Wert daran. Doch wie hoch ist dieser auf dem Kunstmarkt? Das erfuhren Interessierte am Samstag in Paderborn von einem Auktionshaus.

Von Alexandra Pöhler