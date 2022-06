Aus Paderborn nach Litauen

Wo noch am Morgen auf dem Wochenmarkt Äpfel und Gurken verkauft wurden, traten am frühen Mittwochabend 260 Soldatinnen und Soldaten an. Sie erwartet ein Auslandseinsatz mit Brisanz.

Soldaten des Panzerbataillons 203, ergänzt um weitere Einheiten aus Augustdorf, sollen von August an sechs Monate lang die NATO-Ostflanke in Litauen schützen. In einem Land also, dem Russland Vergeltung dafür angedroht hat, dass es den Transport bestimmter russischer Waren wie Stahl über litauische Bahngleise nach Kaliningrad nicht mehr zulässt. Der Grund sind die Sanktionen der EU gegen den Aggressor Putin.