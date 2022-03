Ausbau mit oder ohne Baumerhalt

Paderborn

Die Fraktionen von CDU und FDP im NRW-Landtag haben am Dienstag die komplette Abschaffung der ungeliebten Straßenausbaubeiträge (KAG) für Anlieger beantragt. Für die Anlieger der Benhauser Straße in Paderborn wäre der Wegfall ein positives Signal: Die Straße soll vom kommenden Jahr an erneuert werden. Geplante Bauzeit: 30 Monate, Fertigstellung Ende 2025/Anfang 2026. Die Gesamtkosten werden auf 3,3 Millionen Euro geschätzt.

Von Ingo Schmitz