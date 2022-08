Ausbildungsbetrieb erhält Urkunde

Eine Ausbildung im Handwerk lohnt sich. Für Josia Held gilt das besonders. Er ist in der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe der innungsbeste Gesellenprüfling im Fachbereich KFZ-Mechatronik. Jetzt wurde auch sein Ausbildungsbetrieb, das Autohaus Vollmari aus Paderborn, geehrt.

Die Kreishandwerkerschaft Paderborn–Lippe hat jetzt in einer Feierstunde den zahlreichen jungen Menschen nach dem Abschluss ihrer Prüfungen zum Erfolg gratuliert.

Für den Fachbereich KFZ-Mechatronik nahm Josia Held die Urkunde für den besten Auszubildenden entgegen. In Anerkennung an diese ausgezeichnete Ausbildungsleistung erhielt das Autohaus Vollmari aus Paderborn die Ehrenurkunde „TOP Ausbildungsbetrieb 2022“ dafür, das es den innungsbesten Gesellenprüfling in diesem Jahrgang stellt.

Josia Held absolvierte seine Ausbildung im Autohaus Vollmari, Mazda Vertragshändler in Paderborn. Bereits seit den frühen 80er Jahren bildet das Autohaus junge Menschen in den Fachbereichen KFZ-Mechanik sowie im kaufmännischen Bereich aus. Geschäftsführer Patrick Vollmari und Serviceleiter Michael Übelacker sind stolz auf das Ergebnis und auf ihre kompetenten und motivierten jungen Mitarbeiter. „Solche wertvollen Nachwuchskräfte sind die Basis, um den Kunden bestmöglichen Service und Qualität zu liefern“, betont der Geschäftsführer.

Die Auszeichnung wurde verliehen durch Mickel Biere, Kreishandwerksmeister, sowie Michael H. Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn Lippe.