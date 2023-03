Ausdrucksstarke Portraits und beeindruckende Erzählungen

Siebentägige Fotoausstellung wird in der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn eröffnet

Die Geistliche Begleiterin Mechthild Wohter, Dorothee Brünger, die Vorsitzende Katharina Brechmann und Präses Roland Schmitz vom kfd-Diözesanleitungsteam (von links) laden zur siebentägigen Fotoausstellung „Ich.Bin.Würdig“ in die Herz-Jesu-Kirche in Paderborn ein.

Zur Ausstellung und einem vielfältigen Rahmenprogramm sind von Montag bis Sonntag, 6. bis 12. März, in der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn alle Interessierten willkommen. Die Kirche ist morgens von 9.30 Uhr an geöffnet. An den Ausstellungstagen erwartet die Besucher jeweils um 17.30 Uhr ein einstündiger Impuls zum Thema „Würde“. Weitere Informationen gibt es unter www.kfd-paderborn.de.

Die Geistliche Begleiterin Mechthild Wohter, Präses Roland Schmitz, die Vorsitzende Katharina Brechmann und Dorothee Brünger vom kfd-Diözesanleitungsteam bieten darüber hinaus Führungen an. Sie können im Diözesanbüro unter Tel. 05251 54392-0 und unter [email protected] gebucht werden.

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Montag, 6. März, ab 17.30 Uhr lädt das kfd-Organisationsteam zu einer besonderen Fotoaktion ein. In der Ausstellung sind 120 Frauen zu sehen, die sich mit einer Königinnenfigur oder einer Königsfigur von Ralf Knoblauch fotografieren ließen. Der Diakon und Holzbildhauer sieht sich bei seiner pastoralen Arbeit in sozialen Brennpunkten Bonns mit Fragen zur Würde des Menschen konfrontiert. Seine königlichen Skulpturen geben Antworten.

Scheinbar machtlos und bescheiden zeigen sie Größe und Würde im Verborgenen. Sie erinnern die Betrachtenden an ihre eigene königliche Würde und daran, dass die Menschen füreinander da sein sollen. Die ausdrucksstarken Portraits der Frauen sind verbunden mit beeindruckenden Erzählungen. Es geht um die eigene Bedeutung von Würde und um viele erlebte Entwürdigungen in Form von Beleidigungen, Übergriffen und Strukturen, die Frauen nicht als gleichwertig anerkennen.

Impulsgeberin bei der Eröffnung am Montag ist Anja Fecke, Seelsorgerin bei den Caritas-Werkstätten und Diözesanbeauftragte für und mit Menschen mit Behinderung. Für die musikalische Begleitung sogt die Kirchenband St. Georg. Am Dienstag stehen die Frauen im Erzbistum Paderborn im Fokus. Impulsgeberin ist Marie-Simone Scholz, Referentin für innovative Frauenpastoral. Am Mittwoch, dem Weltfrauentag, ist Conny Schmiegel, Leiterin des Skf Frauenhauses Salzkotten, zu Gast.

Themenbezogener Gottesdienst

Zum besonderen Gebet am Donnerstag laden Mechthild Wohter und die Musikerin Barbara Liedtke ein. Am Freitag um 19.30 Uhr erklingt eine Musik-und-Text-Collage des Duos „zweiterSTERNlinks“ mit Martina Suerland und Christian Jakob aus Etteln. Am Samstag steht von 16 bis 17.30 Uhr die Rote Bank der Citypastoral Dekanat Paderborn in der Ausstellungs-Kirche. Wer Lust hat, kann bei Alexandra Boxberger verweilen, etwas loswerden und sich überraschen lassen.

Der finale Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem themenbezogenen Gottesdienst. Den abschließenden Höhepunkt um 17.30 Uhr bildet der Impuls „gleich und berechtigt“ von Professorin Dr. Agnes Wuckelt. Die stellvertretende kfd-Bundesvorsitzende spricht über Ergebnisse und Resonanzen zum „Synodalen Weg“ und stellt sich der Frage, wie es mit den Frauen in der Kirche weitergeht.