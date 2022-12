Ausgefallene Heizung in Paderborn-Sennelager läuft wieder 

Paderborn-Sennelager

Die Kinder können wieder in der warmen Wohnung in Paderborn-Sennelager puzzeln und spielen: Die vor etwa zwei Wochen ausgefallene Heizung in den Häusern Am Heilandsfrieden 7 und 9 läuft wieder. Das berichtet eine Mieterin. Sie hat ihre Mietzahlung nun nachträglich gekürzt.

Von Rajkumar Mukherjee