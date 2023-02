Streit um Ausschreibungen für Alanbrooke-Quartier in Paderborn geht weiter

Bürgermeister Michael Dreier hat am Mittwoch der Kritik der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe im Zuge der ausgeschriebenen Wohnbebauung im Alanbrooke-Quartier widersprochen. Dabei betonte er, dass die städtische Wohnungsgesellschaft (WGP) nach seiner Meinung durchaus mittelstandsfreundlich ausschreibe.

Dreier verwies in der Mitteilung darauf, dass die WGP für die 317 neuen Wohnungen im Alanbrooke-Quartier insgesamt 90 Fach- und Mengenlose unterschiedlicher Größe anböte. Es gehe bei einem Auftragsvolumen in Höhe von 150.000 Euro los.

Bürgermeister Michael Dreier, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgesellschaft Paderborn (WGP) ist, betonte: „Ich stehe nach wie vor zu meiner Zusage, dass wir auf der Grundlage des öffentlichen Vergaberechts, an das wir gebunden sind, die Bauleistungen so kleinteilig und damit mittelstandsfreundlich ausschreiben , dass ein geordneter Bauablauf noch möglich ist.“ Außerdem verweist er darauf, dass bereits im Jahr 2021 der Aufsichtsrat der WGP entschieden habe, das Projekt nicht über einen Generalunternehmer abwickeln zu lassen.

Realisierung bis Anfang 2026

Die WGP sei beim Bau ihrer insgesamt 317 Wohnungen in dem Quartier natürlich der Wirtschaftlichkeit verpflichtet, heißt es in der Mitteilung weiter.Hinzu kommt, dass der geförderte Wohnungsbau bis Frühjahr 2026 erstellt werden muss, da dies die Förderrichtlinien von Land und Bund so vorsehen. Man plane mit einer Bauzeit für das gesamte Projekt von Mitte 2023 bis Anfang 2026. Vom Fördergeber sei vor Baubeginn eines Teilprojektes eine Kostensicherheit von 70 bis 80 Prozent gefordert.

Um diesen Handlungsrahmen einzuhalten, habe die WGP das Gesamtprojekt in drei Teilprojekte aufgeteilt. Das erste Teilprojekt (AQ02) umfasst etwa die Hälfte des gesamten Bauvolumens, das zweite Teilprojekt (AQ03) etwa ein Drittel des gesamten Bauvolumens und das dritte Teilprojekt (AQ04) etwa 17 Prozent des gesamten Bauvolumens. Die Ausschreibungen erfolgen für jedes Teilprojekt getrennt und nach Gewerken.Bei sehr großen Fachgewerken werde eine weitere Unterteilung in Mengenlose vorgenommen, erläutert die Verwaltung.

Deutlich kleinere Lose sollen folgen

Die Ausführungszeiten der Lose seien teilweise jahresübergreifend und zeitversetzt geplant, um den ausführenden Firmen über möglichst einen langen Zeitraum eine gleichmäßige Auslastung mit wenig Arbeitsspitzen zu ermöglichen. Bisher seien von den 90 Losen 14 Lose ausgeschrieben worden, die die Bauhauptgewerke des größten Teilquartiers betreffen. Weitere – und zum Teil auch deutlich kleiner – Lose folgten sukzessive bis zum Spätsommer dieses Jahres.

Dreier: „Das heimische Handwerk hat bei verschiedenen Projekten, wie beispielsweise im Bereich des Technologieparks und an der Paderborner Straße seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.“ Wie am Samstag (18. Februar) berichtet, wirft der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Michael Lutter, dem Bürgermeister vor, dass dieser sein gegenüber dem Handwerk gemachtes Versprechen nicht einhalte.

Lutter hatte sich dabei auf die erste Ausschreibung der Wohnungsgesellschaft für das Alanbrooke-Quartier bezogen, die nun vorliegen. Sie umfassen ein erhebliches Auftragsvolumen von mehreren Millionen Euro. Das Auftragsvolumen sei so groß, so Lutter, dass heimische Firmen kaum eine Chance hätten,