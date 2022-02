Am frühen Sonntagmorgen haben Randalierer an der Paderborner Straße im Stadtteil Elsen eine Reihe von Autos beschädigt.

Gegen 1.55 Uhr hörte ein Anwohner draußen die Stimmen mehrerer Jugendlicher und andere Geräusche. Als er vor die Tür ging, konnte er niemanden mehr sehen. Am Vormittag stellte er fest, dass an seinem VW Golf ein Außenspiegel umgeklappt und das Spiegelglas zersplittert war. In der Nachbarschaft waren an mindestens vier weiteren vor den Häusern stehenden Autos die Außenspiegel beschädigt worden.

Die Tatorte liegen an der parallel zur Paderborner Straße laufenden Wohnstraße zwischen den Einmündungen Am Almerfeld und dem Abzweig zur B1. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.