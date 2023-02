Ausstellung wirbt in Paderborn für die MINT-Fächer

Mit Schuhen Töne erzeugen, mit einem Föhn einen Tischtennisball in der Luft halten, mit einem Kreispendel Linien im Sand ziehen: All das können jetzt die Schüler der Realschule in der Südstadt ausprobieren. In der Aula ist die „Miniphänomenta“ aufgebaut.

„Miniphänomenta“ macht Station in der Realschule in der Südstadt

In dem naturwissenschaftlichen Parcours mit 23 Stationen gehe es nicht nur darum, Interesse an den MINT-Fächern zu wecken, sondern auch um die Sprachbildung, erläutert die Mathe- und Deutschlehrerin Cathrin Lindner: „Die Schülerinnen und Schüler sollen beschreiben, was sie sehen und tun, und so ihren Fachwortschatz erweitern.“

Die Realschule hat die umliegenden Grundschulen eingeladen, die „Miniphänomenta“ ebenfalls zu nutzen. Scouts der Realschule aus den Klassen 5 bis 7 betreuen dabei kleine Forschergruppen der Grundschulen Karl und Elisabeth. „So können die Dritt- und Viertklässler unsere Realschule schon einmal in Ruhe kennenlernen, beim Tag der Offenen Tür ist es oft laut“, sagt Lindner, die die Vernetzung von Schulformen für wichtig hält.

Die einzelnen Stationen der Ausstellung hat das Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises der Schule zur Verfügung gestellt. Die Holzpodeste wurden im SBH zusammengezimmert, in der Stiftung Bildung und Handwerk an der Waldenburger Straße, einer Gründung der Handwerkskammer. Im Rahmen ihrer Berufsfelderkundung besuchen die Jugendlichen der Realschule die SBH.

Experimentieren und darüber reden

Die Idee zur „Miniphänomenta“ hatte ein Professor der Universität Flensburg. Inspiriert vom Science Center „Phänomenta“ der Stadt entwickelte Lutz Fiesser ein Mitmachmuseum für die Schulen. „Wir wollten das auch im Kreis Paderborn haben und haben 30 Experimente nachgebaut“, erzählt Guido Kemmer vom Bildungs- und Integrationszentrum. Auch er betont die Bedeutung der mit den Experimenten verbundenen Sprachbildung: „Wenn man vor den Stationen steht, möchte man darüber reden und braucht Vokabeln.“

So lernen die Schülerinnen und Schüler, Versuchsaufbauten zu beschreiben. Das macht es für sie leichter, dem Unterricht zu folgen, und dadurch können sie Aufgaben, zum Beispiel Mathe-Textaufgaben, besser verstehen.

Noch bis zum 3. März in der Aula

Die „Miniphänomenta “richtet sich aber nicht nur an die Kinder. Für alle Lehrkräfte ist eine Weiterbildung verpflichtend, Guido Kemmer schulte sie entsprechend am Dienstagnachmittag. Jede Schule bekommt die Ausstellung nur einmal. „Sie soll Anstoß sein, die Experimente nachzubauen und sie im naturwissenschaftlichen Unterricht, aber auch in Fächern wie Deutsch, einzusetzen“, erläutert Cathrin Lindner. Und vielleicht kämen dabei ja auch Ideen für neue Experimente.

Unbefangen ausprobieren und experimentieren – das können die Realschüler noch bis zum 3. März. Sie können mit einem Ball und einem langen Stock balancieren, Pendelbewegungen studieren und vieles mehr. Und vielleicht geben die Erfahrungen bei einigen den Ausschlag dafür, später Ingenieur zu werden. Davon braucht die Wirtschaft jede Menge. Und so wird dort auch offensiv für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) geworben. Der Bund förderte in den vergangenen Jahren die Kampagne „Komm, mach MINT“, gerichtet an Mädchen und junge Frauen.