Ausweise in Paderborn bald aus dem Automaten?

Paderborn

Die Paderbornerinnen und Paderborner können sich in absehbarer Zeit ihre neuen Pässe aus einem Automaten abholen. „Die Anschaffung eines Automaten ist im Verwaltungsneubau vorgesehen“, sagte Heribert Zelder am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und E-Government.

Von Dietmar Kemper