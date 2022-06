Auto bleibt nach Unfall in Paderborn unter LKW stecken

Paderborn-Sennelager

Ein Sattelzug ist am Donnerstag in Paderborn mit einem PKW kollidiert und sorgte so kurzzeitig für eine Vollsperrung der Bielefelder Straße. Das Auto des 30-jährigen Fahrers wurde dabei unter dem LKW eingeklemmt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.