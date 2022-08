Auto kollidiert in Paderborn mit Bus – mindestens 13 Kinder verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus um kurz nach 7.30 Uhr an der Sander Straße in Paderborn-Elsen sind am Freitag mindestens 13 Kinder verletzt worden. Die schwer verletzte Autofahrerin (75) blieb im Krankenhaus zur Weiterbehandlung, berichtete die Polizei. Sie soll den Unfall ausgelöst haben, teilte die Polizei mit.

Die Kinder wurden gemeinsam mit weiteren Schülern vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sander Straße war nach dem Unfall für etwa zwei Stunden gesperrt. Viele der Kinder sind im Alter zwischen zehn und 15 Jahren, zu einem großen Teil besuchen sie eine fünfte Klasse. Das bestätigte Michael Biermann, Sprecher der Kreispolizei.

Der Gelenkbus war auf der Sander Straße in Richtung Elsen unterwegs. Währenddessen soll eine Autofahrerin (75) in ihrem Opel Mokka auf dem Alt-Enginger-Weg vom Nesthauser See in Richtung Sander Straße gefahren sein. Dort an der Kreuzung bog sie nach rechts in Richtung B64 (Münsterstraße) ab. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Linienbus, so die Polizei.

Zahlreiche Verletzte bei einem Unfall mit einem Linienbus in Elsen Foto: Feuerwehr Paderborn Foto: Polizei Paderborn Foto: Feuerwehr Paderborn Foto: Feuerwehr Paderborn Foto: Feuerwehr Paderborn

Der Opel drehte sich nach der Kollision um 180 Grad und blieb mit einem Totalschaden liegen. Der leicht beschädigte Bus konnte von der Unfallstelle zur Werkstatt gefahren werden. Den Opel holte ein Abschleppdienst ab. Die Polizei sicherte die Unfallspuren, gab den Unfallort gegen 10 Uhr wieder frei und hob die Sperrung der Sander Straße auf.

Verletzte kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser

Die Opel-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, so die Polizei weiter. Im Bus erlitt der Busfahrer leichte Verletzungen. Eine Frau (34) und ihr Sohn (10) stürzten im Gang. Weitere Kinder fielen auf die beiden. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin sowie den Busfahrer und die Mutter mit ihrem Sohn in Krankenhäuser.

Insgesamt waren nach Auskunft der Polizei am Freitagnachmittag 20 Businsassen leicht verletzt worden: 14 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren, der Busfahrer (43), drei Frauen (22, 34, 49) sowie zwei Männer (25 und 27). Alle anderen 19 Fahrgäste blieben unverletzt.

Herbeigeeilte Notärzte, Rettungssanitäter und Feuerleute betreuten die Verletzten vor Ort. Zudem nutzte die Feuerwehr einen eigenen Einsatzbus, um alle Fahrgäste – außer den von den Rettungsdiensten transportierten Verletzten – vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen.

Die Eltern wurden von der Polizei oder von den Kindern selbst informiert. Einige Eltern kamen zum Unfallort und begleiteten den Feuerwehrbus zum Krankenhaus. Am Hospital organisierte die Feuerwehr mit Unterstützung von Notfallseelsorgern die Übergabe der untersuchten Kinder an die Eltern.

Bis etwa 10.30 Uhr waren die Hilfskräfte im Einsatz. Vor Ort waren drei Rettungswagen aus Paderborn, einer aus Delbrück sowie je ein Notarzt aus Paderborn und Salzkotten, so Marian Leitlof und Dennis Happe von der Feuerwehr Paderborn. Insgesamt 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes, des Führungsdienstes und des Löschzugs Elsen waren zur Hilfe geeilt.